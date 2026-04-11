Maraio (Psi): “Centrosinistra unito per un’alternativa credibile in Sicilia”

"È il momento di vedersi, confrontarsi e iniziare a costruire insieme il progetto"

GIARRE (CATANIA ) – “Serve unire il centrosinistra per costruire un’alternativa credibile in Sicilia. Il governo regionale di centrodestra, a guida Schifani, ha fallito, e lo dimostrano i risultati: dalla sanità al lavoro, dai trasporti al welfare, i cittadini continuano a pagare inefficienze e ritardi. Serve una svolta”. Lo dice Enzo Maraio, segretario nazionale di Avanti Psi, a Giarre (Catania) per il tour di ‘Avanti per l’Italia’ che fa tappa in alcune città della Sicilia.

“Non c’è più tempo da perdere”

“I socialisti – spiega – mettono a disposizione della coalizione un’area riformista, aperta al dialogo con il mondo cattolico e con le esperienze civiche, un’area fondamentale per vincere. Proponiamo anche un metodo, qui e per il Paese: quello del confronto e della costruzione condivisa. È il momento di vedersi, confrontarsi e iniziare a costruire insieme il progetto. Le elezioni regionali sono domani: non c’è più tempo da perdere, bisogna partire”.