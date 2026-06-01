 Mareneve, oltre 100 sanzioni nei controlli disposti dalla Prefettura
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Potenziati i controlli sulla strada del versante nord dell'Etna
SICUREZZA
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CATANIA – Oltre cento utenti della strada sono stati sanzionati per diverse violazioni del Codice della strada durante i controlli straordinari disposti dalla Prefettura di Catania sulla Mareneve, l’arteria che attraversa il versante nord-orientale dell’Etna.

L’iniziativa, spiegano da Palazzo del Governo, è stata avviata per garantire maggiori condizioni di sicurezza a residenti, lavoratori e turisti che percorrono quotidianamente la strada.

Le verifiche hanno riguardato il rispetto dei limiti di velocità, l’utilizzo delle cinture di sicurezza e del casco, le condizioni di efficienza dei veicoli e la regolarità dei documenti di guida.

La Prefettura ha inoltre annunciato che i controlli proseguiranno in maniera capillare e continuativa, con presidi fissi e pattugliamenti mobili lungo l’intera arteria, considerata strategica per la viabilità dell’area etnea.

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