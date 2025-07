Mark Zuckerberg, il mega yacht del miliardiario è a Siracusa

Le caratteristiche dell'imbarcazione extralusso

Il mega yacht di Mark Zuckerberg è ormeggiato a Siracusa. Secondo le cronache locali, il co-fondatore di Facebook e CEO di Meta non sarebbe a bordo. Il Launchpad, questo il nome dell’imbarcazione extralusso che non è passata inosservata, resterà nel Porto Grande per alcuni giorni, prima di riprendere la navigazione verso una destinazione avvolta dal massimo riserbo.

Nel frattempo, in città aumenta l’attesa e la curiosità nella speranza di un’eventuale apparizione del miliardario americano lungo il litorale siracusano. La sagoma imponente dello yacht – lungo quasi 120 metri e capace di raggiungere una velocità di 24 nodi – ha immediatamente catalizzato l’attenzione di cittadini e turisti.

Mark Zuckerberg, le caratteristiche dello yacht ancorato a Siracusa

Costruito nel 2022 dai cantieri olandesi Feadship, il Launchpad è considerato una vera città galleggiante per dimensioni e dotazioni. Può ospitare 24 ospiti e 48 membri dell’equipaggio altamente specializzati. Gli esterni sono stati progettati dallo studio Espen Øino mentre gli interni sono stati affidati allo studio francese Zuretti Interior Design.

Un’imbarcazione da 300 milioni di dollari

Mark Zuckerberg avrebbe investito 300 milioni di dollari nell’imbarcazione dotata di ogni comfort: dalla piscina con fondo mobile ad uno spazioso beach club, dal campo di basket a prua all’eliporto certificato, dalla sala cinema alla spa, dalla palestra alla vasca idromassaggio.

Il Launchpad è accompagnato dal Wingman, una nave di supporto costruita nel 2014 dai cantieri Damen Yacht Support che fonde lusso e funzionalità. Lunga 66 metri, viene impiegata per trasportare tender, equipaggiamenti e personale. Il suo valore è stimato in 30 milioni di dollari. Nell’estate del 2024 il palazzo galeggiante di Mark Zuckerberg era stato avvistato nelle acque di Lipari, Taormina e Terrasini.

Mark Zuckerberg (Foto Instagram)

Chi è Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg è un imprenditore e informatico statunitense. Figlio di un dentista e di una psichiatra, è nato il 14 maggio 1984 a White Plains, nello stato di New York. È noto per essere uno dei fondatori del social network Facebook e CEO di Meta Platforms, la società madre di Facebook, Instagram, WhatsApp e Threads.

Nel 2004, mentre era studente ad Harvard, lanciò Facebook insieme ad alcuni compagni di università. Inizialmente pensata come piattaforma per gli studenti dell’ateneo, l’idea si è rapidamente trasformata in uno dei social network più influenti e diffusi al mondo.

Nel corso degli anni, l’imprenditore ha guidato l’espansione del gruppo, acquisendo aziende strategiche e sviluppando nuove piattaforme. Nel 2021 ha annunciato un’importante svolta strategica, cambiando il nome della sua azienda in Meta e puntando sullo sviluppo del metaverso, un ambiente digitale immersivo considerato il futuro delle interazioni online.

Mark Zuckerberg con la moglie Priscilla Chan (Foto Instagram)

La fondazione creata con la moglie

Mark Zuckerberg è una figura controversa. Celebrato come visionario e innovatore, è anche stato al centro di numerose polemiche su privacy, disinformazione e gestione dei dati personali. Con un patrimonio personale che lo colloca al terzo posto nella classifica degli uomini più ricchi del mondo stilata da “Forbes”, è anche noto per il suo stile di vita relativamente sobrio, le donazioni filantropiche (attraverso la Chan Zuckerberg Initiative, fondata con la moglie Priscilla Chan) e, più recentemente, per la passione per il jiu-jitsu e l’intelligenza artificiale.