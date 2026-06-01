Marsala, la denuncia: “Non un solo caso, diversi migranti aggrediti”

Il legale: "Servono risposte concrete"

MARSALA (TRAPANI) – “Non è stato un solo ragazzo a essere aggredito mentre si recava al lavoro nella mattinata di sabato scorso. Diversi migranti sono stati aggrediti, in momenti e luoghi diversi della città, sempre nel versante sud di Marsala. Nella stessa giornata abbiamo fornito supporto e orientamento per l’accesso alle cure sanitarie urgenti ad alcuni di loro”. Lo afferma Albert Kabongo, di origine congolese, laureato in legge all’università di Palermo e residente a Marsala.

“In queste ore – continua – stiamo fornendo supporto e orientamento a chi intende sporgere denuncia”, aggiunge Kabongo, che è stato candidato al consiglio comunale con Avs, raccogliendo alle ultime amministrative 171 preferenze, non sufficienti però per essere eletto.

“Servono fatti concreti – prosegue – perché di fronte alla violenza la solidarietà da sola non basta. Come se non bastasse, sempre nel fine settimana si è verificata una rissa nel centro storico che ha generato preoccupazione tra molti cittadini. Nelle scorse settimane ho trattato in modo articolato il tema della sicurezza e dell’immigrazione. Si tratta di una questione molto seria, che richiede meno populismo e più politica. Servono coraggio, serietà e competenza per affrontare questo tema in modo strutturale”.

Sabato mattina, un giovane migrante bengalese è stato aggredito e colpito a bastonate in faccia lungo la strada provinciale 53 nell’entroterra di Marsala, da quattro giovani che erano su due scooter e che l’hanno incrociato mentre lui, in bici, si stava recando al lavoro in un’azienda agricola.

SEGUI TUTTE LE NOTIZIE DELLA PROVINCIA DI TRAPANI