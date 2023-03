Marta Fascina eletta in Sicilia a “costo zero”: il documento PDF

Quanto le è costata la campagna elettorale? LiveSicilia ha visionato i documenti firmati da Lady Berlusconi

MARSALA (TP) – Marta Fascina, la moglie di Silvio Berlusconi, è stata eletta in Sicilia nel collegio blindato di Marsala.

Marta Fascina, quanto ha speso

È noto che sia riuscita a diventare onorevole senza aver neanche visitato il territorio che l’ha votata. Ma restava aperto un interrogativo: quanto le è costata la campagna elettorale? LiveSicilia ha visionato i documenti firmati da Lady B.: risulta che non abbia speso un centesimo. Zero finanziatori e zero costi sostenuti. Quando si dice “vincere facile”. SCOPRI I FINANZIATORI DI TUTTI I CANDIDATI