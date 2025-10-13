Terremoto di magnitudo 7.4 interrompe un matrimonio – VIDEO

Sposi e invitati fuggono in preda al panico

Un video documenta il momento in cui un terremoto di magnitudo 7.4 colpisce le Filippine interrompendo un matrimonio. In quello stesso istante, infatti, una sposa sta per percorrere la navata della chiesa scelta per il suo giorno più bello.

Un filmato drammatico condiviso online mostra una cerimonia nuziale in una chiesa rurale. La terra inizia a tremare violentemente e immediatamente scoppia il putiferio.

Le panche di legno vibrano, le finestre oscillano avanti e indietro e le decorazioni floreali ondeggiano, mentre gli ospiti – letteralmente terrorizzati – urlano e corrono verso le uscite.

La sposa si aggrappa a una colonna all’esterno, cercando di mantenere l’equilibrio mentre il terreno si muove sotto i suoi piedi.

Terremoto nelle Filippine, caos al matrimonio

Gli invitati si riversano in fretta e furia nel cortile della chiesa. Alcuni si accovacciano per terra in preda al panico mentre la potente scossa continua a farsi sentire.

Il sisma, che lo scorso 10 ottobre ha colpito a circa 12 miglia al largo della costa di Davao Oriental a una profondità di soli 6 miglia, ha fatto tremare la chiesa per oltre un minuto.

Secondo le testimonianze riportate da “The Sun”, una donna sarebbe svenuta nel caos, mentre mobili e decorazioni crollavano al suolo, tra i fedeli in preda al panico.

La coppia ha poi pronunciato il fatidico sì

Alla fine, però, l’amore ha trionfato. Terminata la scossa, gli sposi hanno pronunciato il fatidico sì all’aperto.

La scossa registrata lo scorso 10 ottobre nelle Filippine è stata una delle più forti degli ultimi anni. Ha colpito poco dopo mezzogiorno ed è stata avvertita in gran parte dell’isola di Mindanao, costringendo la popolazione a riversarsi in strada e spingendo le autorità a diramare un allarme per “tsunami distruttivo”.

Almeno due persone sono morte nella città di Mati, a Davao Oriental, come confermato dai funzionari, mentre migliaia di persone sono state costrette a evacuare le zone costiere.

La scossa è durata tra i 30 e i 40 secondi

Il Pacific Tsunami Warning Centre ha successivamente dichiarato che la minaccia immediata era cessata, ma ha avvertito che onde fino a un metro di altezza avrebbero potuto ancora colpire alcune aree dell’Indonesia e di Palau.

Altrove, a Davao City, i video hanno immortalato impiegati d’ufficio aggrappati alle scrivanie mentre gli edifici oscillavano per la potenzadel sisma.

Un funzionario per la gestione dei disastri di Manay, vicino all’epicentro, ha riferito che la scossa è durata tra i 30 e i 40 secondi, danneggiando abitazioni, spaccando le strade e rendendo inagibili alcuni ponti.

