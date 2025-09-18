La sposa è in ritardo e il matrimonio inizia senza di lei

La reazione della donna e il motivo del ritardo

A Varazze il matrimonio comincia senza la sposa. Domenica mattina, nella chiesa di Sant’Ambrogio, il parroco don Claudio Doglio non ha atteso più di cinque minuti e ha dato inizio alla cerimonia nuziale. A riportare la notizia è “La Stampa”.

La decisione, presa “per rispetto dei fedeli che partecipano alla messa della domenica”, ha subito acceso le polemiche e trasformato un giorno di festa in un caso che ha diviso la comunità.

La sposa non arriva e il parroco dà il via al matrimonio

Alle 11.05 del 14 settembre, il sacerdote ha deciso che non c’era altro tempo da perdere. “Avevo provato a suggerire agli sposi di organizzare la cerimonia in un altro orario – ha spiegato – ma loro avevano assolutamente voluto sposarsi alle 11. In quell’orario però c’è la messa. Allora mi ero raccomandato ‘siate puntuali’, proprio perché alla messa partecipano i fedeli che con il matrimonio non hanno nulla a che fare”.

Nei giorni precedenti, don Claudio Doglio aveva già avvertito gli sposi che l’orario delle 11 coincideva con la liturgia festiva e che quindi la puntualità sarebbe stata fondamentale. Aveva persino suggerito di indicare un orario leggermente anticipato sugli inviti, così da contenere eventuali ritardi. Ma le precauzioni non hanno evitato l’imprevisto.

Matrimonio inizia senza la sposa, il motivo del ritardo

Secondo le ricostruzioni, la sposa non avrebbe tardato per capriccio ma per un contrattempo con l’abito che l’avrebbe costretta a fermarsi sul sagrato per risolvere un problema. C’è chi parla invece di un segnale mancato, che avrebbe ritardato ancora di più il suo ingresso. Sta di fatto che la protagonista ha percorso la navata soltanto a cerimonia già iniziata, con evidente disappunto.

La decisione del parroco dopo l’accaduto

Il parroco ha poi spiegato di aver avvisato prima che l’inizio della funzione sarebbe coincisa con il suono delle campane, senza eccezioni. Dopo quanto accaduto, ha fatto sapere che in futuro non accetterà più di celebrare matrimoni in concomitanza con la messa domenicale, ritenendo questa sovrapposizione fonte di inevitabili tensioni.