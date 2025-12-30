Influenza, Matteo Bassetti: “Più colpite le regioni in cui ci si vaccina di meno”

Tra le regioni con il maggior numero di contagi ci sono Sicilia, Campania e Sardegna

In Italia è boom di polmoniti nelle regioni in cui ci si vaccina di meno. A sottolinearlo, ai microfoni di AdnKronos Salute, è Matteo Bassetti. Negli ultimi sette giorni, l’influenza ha messo a letto quasi un milione di italiani.

Un numero destinato a crescere durante le festività, periodo in cui gli incontri e le occasioni di socialità favoriscono la diffusione del virus.

Bassetti: “L’influenza dà casi di polmonite anche nei giovani”

“L’influenza di quest’anno tende a dare casi di polmoniti impegnative, anche nei giovani”, afferma il direttore della Clinica di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova. I sintomi sono particolarmente duri e duraturi.

“Dopo alcuni giorni di febbre anche alta, con stanchezza e dolori muscolari – spiega Bassetti – può evolvere poi con una tosse secca che va avanti per giorni insieme all’elevata temperatura e maggiori difficoltà a respirare”.

“Sapete quali sono le regioni italiane più colpite? Quelle dove ci sono meno persone vaccinate per l’influenza: Sardegna, Campania e Sicilia – rileva il noto infettivologo – Il vaccino, per quanto non perfetto sulla variante K, è comunque in grado di proteggere dalle forme più gravi. Chi non si immunizza corre più rischi e questa ormai è una equazione”.

Matteo Bassetti evidenzia anche come alcune regioni italiane “se non vorranno continuare ad essere in difficoltà nel periodo influenzale, dovranno fare di più sulla promozione e la prevenzione vaccinale”.

L’ultimo bollettino

Secondo l’ultimo report diffuso dalla rete di sorveglianza RespiVirNet, la percentuale di virus A(H3N2) con la cosiddetta variante K risulta ampiamente maggiore rispetto ai virus A(H1N1)pdm09.

Anche nel flusso ospedaliero si osserva una percentuale più alta di virus A(H3N2) rispetto a quella dei virus A(H1N1)pdm09.

Cosa fare per proteggersi dall’influenza

Vaccinazione antinfluenzale

Il vaccino resta la forma di protezione più efficace, soprattutto per anziani, persone con patologie croniche, donne in gravidanza e operatori sanitari. Riduce il rischio di contagio e, soprattutto, di complicanze.

Igiene delle mani

Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi è fondamentale. In alternativa, usare soluzioni idroalcoliche, specialmente:

dopo aver toccato superfici comuni

prima di mangiare

dopo aver soffiato il naso o starnutito

Protezione delle vie respiratorie

Coprire bocca e naso con un fazzoletto (o con il gomito) quando si starnutisce o tossisce

Evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con mani non pulite

In ambienti affollati o poco ventilati, la mascherina può ridurre il rischio di contagio

Ambienti puliti e areati

Arieggiare spesso gli spazi chiusi e pulire le superfici toccate di frequente (maniglie, telefoni, tastiere) aiuta a limitare la diffusione dei virus.

Stile di vita che rafforza le difese

Un sistema immunitario forte è un grande alleato:

alimentazione equilibrata ricca di frutta e verdura

sonno regolare e sufficiente

attività fisica moderata

riduzione di stress, fumo e alcol

Se compaiono sintomi influenzali

In presenza di febbre, dolori muscolari, tosse o forte stanchezza:

restare a casa

evitare contatti ravvicinati

consultare il medico prima di assumere farmaci

Influenza, i consigli di Matteo Bassetti

Due settimane fa, Matteo Bassetti aveva messo in guardia gli italiani sulle complicanze dell’influenza. “Siamo di fronte a una delle peggiori pandemie degli ultimi 40 anni”, aveva detto via social.

L’infettivologo aveva anche consigliato di proteggersi con i vaccini e di evitare l’uso improprio di farmaci come gli antibiotici. Questi ultimi, infatti, non agiscono in caso di virus quali influenza e Covid ma solo in caso di infezioni batteriche.