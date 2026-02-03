“L’invisibile”, stasera su Rai 1 la serie sulla cattura di Matteo Messina Denaro

Lino Guanciale nei panni del colonnello Gambera dà la caccia al superlatitante

Una squadra di carabinieri del Ros è impegnata nella caccia a Matteo Messina Denaro, indicato come l’ultimo grande capo di Cosa nostra e tra i dieci latitanti più ricercati al mondo. A guidarla è il colonnello Lucio Gambera, che da tre anni coordina le indagini sul boss di Castelvetrano.

Dopo una lunga serie di tentativi senza esito, però, dal comando arriva un ultimatum: tre mesi per chiudere l’operazione, altrimenti la missione passerà ad altri uomini.

Da questo scenario prende avvio “L’invisibile”, miniserie televisiva in due puntate ideata da Pietro Valsecchi e diretta da Michele Soavi, prodotta da CamFilm in collaborazione con Rai Fiction.

Girata tra Palermo e Roma, andrà in onda martedì 3 e mercoledì 4 febbraio in prima visione, alle 21.30, su Rai 1. I due episodi saranno disponibili anche in boxset sulla piattaforma RaiPlay.

I pizzini rinvenuti a casa della sorella del boss

Il racconto segue le ultime settimane dell’indagine, segnate da una corsa contro il tempo e da un’attività investigativa complessa fatta di pedinamenti, verifiche incrociate e rinunce personali. Quando il termine imposto sembra ormai vicino, emerge un elemento decisivo.

All’interno dell’abitazione della sorella di Matteo Messina Denaro vengono rinvenuti alcuni pizzini. Nei messaggi sono riportate informazioni sensibili sulle condizioni di salute del boss e sulla struttura sanitaria dove è in cura.

Il materiale raccolto consente agli investigatori di pianificare un intervento ad alto rischio che porta all’epilogo dell’operazione. Dopo 30 anni di irreperibilità, il capo mafioso viene individuato e arrestato, ponendo fine a una delle più lunghe latitanze della storia criminale italiana.

Bruschetta: “Calarmi nel male è stato un peso”

“L’invisibile” ricostruisce questa fase dell’indagine concentrandosi sul lavoro quotidiano delle forze dell’ordine e intende rendere omaggio ai cosiddetti “eroi dell’ombra”, spesso costretti a celare il proprio volto come i banditi.

Ad impersonare Matteo Messina Denaro, catturato il 16 gennaio 2023 a Palermo fuori dalla clinica “La Maddalena”, è l’attore messinese Ninni Bruschetta. “Calarmi nel male è stato un peso”, ha confessato in un’intervista al quotidiano “La Repubblica”.

Ninni Bruschetta nei panni di Matteo Messina Denaro (Foto da video)

Lino Guanciale a caccia di Matteo Messina Denaro

A guidare il blitz che porterà alla cattura del superlatitante, erede di Totò Riina di cui fu pupillo e braccio destro, è il colonnello Lucio Gambera interpretato da Lino Guanciale e ispirato al colonnello Lucio Arcidiacono, vero responsabile delle operazioni che portarono all’arresto del capomafia soprannominato “u Siccu” e “Diabolik”.

Il cast della serie su Matteo Messina Denaro con Lino Guanciale

La squadra di Lucio Gambera è formata da:

Sancho (Massimo De Lorenzo) , valoroso maresciallo con una memoria incredibile per volti e fatti di mafia

, valoroso maresciallo con una memoria incredibile per volti e fatti di mafia Garcia (Roberto Scorza) , brigadiere 30enne esperto di mappe, ricognizioni e soprattutto di identikit

, brigadiere 30enne esperto di mappe, ricognizioni e soprattutto di identikit Dago (Giacomo Stallone) , giovane maresciallo siciliano esperto di riprese aeree

, giovane maresciallo siciliano esperto di riprese aeree Nikita (Noemi Brando) , unica donna della squadra e pilota d’auto eccezionale

, unica donna della squadra e pilota d’auto eccezionale Giove (Bernardo Casertano) , il più anziano fra i “fedelissimi” del colonnello dopo Sancho

, il più anziano fra i “fedelissimi” del colonnello dopo Sancho Ram (Leo Gassmann), 30enne originario di Roma, esperto di intercettazioni radio

Il cast de ‘L’invisibile’

Paolo Briguglia è il vice procuratore Paolo Guido

Nel cast anche l’attore palermitano Paolo Briguglia che veste i panni di Paolo Guido, il vice procuratore di Palermo che si occupa dell’operazione “Tramonto”, ribattezzata così in omaggio alla poesia scritta da una giovanissima vittima del boss.

Lavora a stretto contatto con Gambera, a cui è legato da un profondo senso di amicizia e con il quale condivide anche l’ossessione per la ricerca di Matteo Messina Denaro.

Levante debutta come attrice

Al suo debutto come attrice, la cantante siciliana Levante (nome d’arte di Claudia Lagona) che nella miniserie “L’invisibile” interpreta Maria, moglie del colonnello Gambera, madre dei suoi due figli e colonna portante della famiglia.

Pur sapendo che la missione del marito ha la priorità, Maria soffre profondamente la situazione di Lucio, costretto a sacrificare la sua vita privata per il lavoro.

Quando dalla banca dove lavora le viene proposto di trasferirsi a Milano, la donna ha un attimo di incertezza, ma capisce presto di non poter abbandonare il consorte in questo momento di difficoltà.

Il regista: “Storia di detection e suspense”

“È una grande storia di detection e suspense – ha dichiarato il regista Michele Soavi – Una ricerca senza sosta di un uomo senza volto. Un senza volto che si può incontrare ovunque, anche facendo la fila al supermercato. Un invisibile che, in realtà, era visibile a tutti, come un albero in mezzo a una foresta”.

