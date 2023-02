Il cordoglio.

Centinaia di persone stanno sfilando alla camera ardente nella sala della Protomoteca in Campidoglio per l’ultimo saluto a Maurizio Costanzo, scomparso ieri all’età di 84 anni. C’è anche Maria De Filippi. Ci sono Valerio Mastrandrea, Mara Venier, Pierluigi Diaco, Fiorello, Paola Barale sono alcuni dei personaggi noti arrivati a rendere omaggio a Costanzo. Mastrandrea ha posato sulla bara una rosa bianca.

La moglie è arrivata, passando da un ingresso laterale. Con lei, il figlio adottivo della coppia, Gabriele, in lacrime. Insieme si sono messi in prima fila nei posti per parenti e amici e la conduttrice, completo e occhiali neri, continua a parlare con il figlio per consolarlo, guardando anche il flusso di persone che arriva in omaggio al marito.

Anche la premier Giorgia Meloni alla camera ardente. Costanzo “ci lascia l’eredità di un grande giornalismo capace di dialogare con tutti e di capire che la dimensione umana delle cose è molto importante. Lui era un uomo con le sue idee ma capace di capire tutti e gli interessava moltissimo il carattere umano delle persone”, ha detto Meloni all’uscita dalla camera ardente. “Non ce ne sono moltissimi capaci di fare quello che ha fatto lui in questi anni – ha aggiunto -. È stato anche un grandissimo scopritore di talenti, una persona alla quale piaceva cercare di capire anche cosa potesse dire chi non aveva ancora grandi responsabilità”.