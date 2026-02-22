Max Pezzali in tour: prevista una tappa anche in Sicilia

Il calendario

SANREMO – “Sono da sempre ossessionato da tutte quelle location strane dove fare concerti, quei luoghi non convenzionali come una nave da crociera, una cosa che all’estero si fa già, anche in America ad esempio. Un po’ alla Jimmy Buffet”. Max Pezzali annuncia le sue serate a tema e i suoi appuntamenti che lo vedranno anche in Sicilia, a Messina, 1 e 2 luglio, allo stadio Franco Scoglio.

“Qual è stata la cosa geniale? Trovare una follia pari alla nostra, una follia uguale e contraria come quella di Costa Crociere“, ha aggiunto Pezzali, sulla nave Costa Toscana dove da oggi si svolgerà la pazza avventura ‘Max Forever – The Party Boat’, da martedì a sabato, a Sanremo. Cinque serate a tema , cinque feste e una nave che “mi sembra già casa” racconta.

Un calendario ricco di appuntamenti

Da febbraio a dicembre, il 2026 ricco di appuntamenti dell’artista pavese si chiuderà con ‘Max forever – stessa storia stesso posto stesso bar’ a Milano, una vera e propria residency all’Unipol Dome Milano Santa Giulia il 22, 23, 26, 27, 29 e 30 dicembre.

Sei appuntamenti con un nuovo show, un nuovo viaggio musicale che riporterà nella dimensione indoor l’energia, le emozioni e le canzoni che hanno segnato il percorso di Pezzali, tra grandi classici e nuove sorprese. A giugno e luglio debutterà ‘Max Forever gli anni d’oro – stadi 2026’, 15 appuntamenti in tutto, che comprendono la tappa messinese.

Le altre tappe in Italia

Le altre tappe dei concerti di Max Forevers glil anni d’oro sono Lignano Sabbiadoro (7 giugno – Stadio Teghil), Torino (13 e 14 giugno – Allianz Stadium), Napoli (19 giugno – Stadio Maradona), Roma (23 e 24 giugno – Stadio Olimpico), Bologna, (27 e 28 giugno – Stadio Dall’Ara), , Bari (5 luglio – Stadio San Nicola), Padova (8 e 9 luglio – Stadio Euganeo) e Milano (11 e 12 luglio – Stadio San Siro).