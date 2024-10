Indagano i carabinieri

PALERMO – Ancora furti di cavi di rame nel Palermitano. Questa volta è successo a Camporeale. I ladri in contrada Sirignano hanno portato via un chilometro di grossi fili elettrici che servivano ad alimentare una zona abitata.

E’ stata presentata una denuncia ai carabinieri che stanno indagando per risalire agli autori. Il furto ha provocato disagi. E’ in corso l’intervento per ripristinare l’impianto danneggiato dai ladri.