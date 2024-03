Maxi rissa tra bande di ragazzini alla fermata dell’autobus VIDEO

Un 17enne ferito al mento da un tirapugni

MANTOVA – Maxi rissa tra bande di ragazzini alla fermata dell’autobus a Mantova, in viale Risorgimento. Due fazioni di giovani si sono scontrate in uno scontro di grandi dimensioni. Le autorità sono prontamente intervenute per sedare il tumulto, riuscendo a disperdere i partecipanti al conflitto. Tuttavia, le conseguenze dell’incidente si sono rivelate serie. Un ragazzo di diciassette anni è stato ritrovato a terra, visibilmente ferito al mento a causa dell’uso di un tirapugni.

Maxi rissa tra ragazzini: misure preventive

L’escalation di violenza ha suscitato preoccupazione a livelli istituzionali, portando il prefetto Gerlando Iorio a sollecitare l’introduzione di misure preventive per contrastare simili episodi in futuro. Tra le proposte avanzate figura l’adozione del Dacur, noto anche come Daspo urbano, un provvedimento restrittivo finalizzato a limitare l’accesso a determinate aree urbane ai minori coinvolti in tali disordini.



