 Mazara del Vallo fa la conta dei danni: 6,7 milioni dopo il ciclone
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Mazara del Vallo fa la conta dei danni: 6,7 milioni dopo il ciclone

La relazione tecnica
il ciclone harry
di
1 min di lettura

MAZARA DEL VALLO – Ammonta a 6,7 ​​milioni di euro la stima dei danni sul territorio di Mazara del Vallo (Trapani) dopo il passaggio del ciclone ‘Harry’.

Gli uffici comunali hanno stilato una relazione tecnica che è stata già inviata al dipartimento regionale di protezione civile. I danni si sono registrati a infrastrutture pubbliche e private: 2 milioni di euro per i lidi balneari, attività produttive ei due porticcioli per natanti da diporto, dove sarà necessario riparare i ponti e consolidare le fasce flangilutto.

Altri 2 milioni è la stima per infrastrutture stradali come muretti, marciapiedi e pista ciclabile dei litorali Tonnarella e San Vito. Per i soli interventi di somma urgenza già in corso d’opera sul lungomare Fata Morgana la stima è di 300 mila euro.

Altri 2 milioni di danni sono stati quantificati per la rete fognaria del lungomare San Vito, mentre 400 mila euro per l’illuminazione pubblica danneggiata e le strutture scolastiche.

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI