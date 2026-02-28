 Mazara del Vallo, operaio morto mentre monta un condizionatore
Precipita dal primo piano mentre monta un condizionatore: operaio morto

Francesco Greco aveva 53 anni.
MAZARA DEL VALLO
di
lFrancesco Greco, 53 anni, è morto cadendo da un edificio a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. L’operaio stava montando un condizionatore d’aria al primo piano.

“Ogni volta che un lavoratore perde la vita, è una ferita mortale per l’intera comunità e una sconfitta per il sistema Paese che non riusciamo ad accettare”, ha detto il segretario generale della Uil di Trapani Tommaso Macaddino.

Francesco Greco stava lavorando in un palazzo di via Favara Scurto insieme a una ditta edile.

Vicinanza alla famiglia dell’operaio morto

“Alla famiglia di Francesco Greco rivolgo la mia vicinanza più sincera e il cordoglio dell’intera comunità mazarese. In momenti come questo mancano le parole. Ora serve chiarezza, senza zone d’ombra. Ogni aspetto dovrà essere verificato con rigore. La sicurezza sul lavoro non è un principio astratto, è una responsabilità concreta che non può conoscere distrazioni”. Questo il messaggio di cordoglio del sindaco Salvatore Quinci,, appresa la notizia della morte dell’operaio.

L’ennesima tragedia è avvenuta a poche ore da un altro decesso nel Messinese.

