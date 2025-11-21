Mazara del Vallo, tromba d’aria all’alba: danni a veicoli e strutture

Non si registrano feriti

MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) – Una violenta tromba d’aria si è abbattuta nelle prime ore del mattino sulla zona di via Salemi, a Mazara del Vallo, provocando diversi danni. Il fenomeno meteorologico, improvviso e particolarmente intenso, ha causato il crollo di un pannello pubblicitario stradale nei pressi del distributore di carburante Esso.

A pochi metri di distanza, nei pressi del supermercato Lidl, la forza del vento ha fatto cedere il muro di cinta di un giardino privato. I conci di tufo, trascinati a terra dal cedimento, sono finiti su una Fiat Panda e su un furgone parcheggiati nelle vicinanze, danneggiando i mezzi.

La tromba d’aria ha inoltre scardinato la porta d’ingresso del supermercato Lidl, rendendo necessario l’intervento immediato delle squadre di emergenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Mazara del Vallo, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato le verifiche strutturali.

Il maltempo continua a creare criticità in tutto il territorio trapanese, già interessato da altre forti raffiche di vento nelle ultime ore.