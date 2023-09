Mazzarino, Selvaggio lascia gli azzurri e aderisce a Fratelli d’Italia

Catania: "Saprà mettere a frutto la sua grande motivazione per affrontare tante questioni"

CALTANISSETTA – La politica nissena subisce un piccolo terremoto. Martina Selvaggio, consigliera comunale di Mazzarino, ha infatti aderito a Fratelli d’Italia lasciando Forza Italia di cui era coordinatrice provinciale dei giovani. Un’operazione che non si fermerebbe a Mazzarino ma comprenderebbe amministratori di altri comuni.

“Sono estremamente soddisfatto per l’inaugurazione della sede del circolo cittadino di Fratelli d’Italia avvenuto nelle ore scorse a Mazzarino, anche per la grande partecipazione da parte della cittadinanza – ha dichiarato Giuseppe Catania, deputato di Fratelli d’Italia all’Ars -. La famiglia di Fratelli d’Italia cresce in tutta la provincia e cresce anche a Mazzarino dove si registra anche l’ingresso nel partito della giovane e brillante Martina Selvaggio“.

“Martina – continua Catania -, consigliere comunale e assessore di Mazzarino, ha rinunciato alla sua carica di coordinatrice provinciale giovani di Forza Italia per approdare a Fratelli d’Italia. Sono certo che saprà mettere a frutto la sua grande motivazione e la sua voglia di mettersi a lavoro per affrontare le tante questioni che riguardano il mondo giovanile. A lei – ha concluso il deputato – va il mio augurio di buon lavoro, il mio personale benvenuto ed il benvenuto dei vertici provinciali e regionali di Fratelli d’Italia“.

Selvaggio è sempre stata considerata vicina all’assessore comunale di Palermo Andrea Mineo, ex coordinatore siciliano dei giovani forzisti, dato in avvicinamento ai meloniani e avvistato in questi giorni proprio in provincia di Caltanissetta con Catania.