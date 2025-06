Melilli, trovato morto un 79enne scomparso da una clinica

Il corpo dell'uomo era a un chilometro di distanza, in contrada Spalla

MELILLI (SIRACUSA) – Un drammatico ritrovamento ha scosso la comunità di Melilli nella mattina di martedì 10 giugno. Il cadavere di un uomo di 79 anni è stato scoperto in contrada Spalla, a poco più di un chilometro da Villa Salus, una clinica sanitaria della zona dalla quale l’anziano si era allontanato la scorsa notte. La Procura di Siracusa ha immediatamente aperto un’inchiesta per far luce sulle circostanze della morte.

Le ricerche

Le ricerche, coordinate dalla Prefettura di Siracusa, erano scattate già in mattinata, mobilitando un’ampia squadra di soccorso. Carabinieri, volontari della Protezione Civile e Vigili del Fuoco, con il loro nucleo TAS (Topografia Applicata al Soccorso) specializzato nella ricerca di persone disperse, si erano attivati senza sosta.

L’impegno nelle operazioni di ricerca è stato considerevole, con l’utilizzo anche di unità cinofile e di un elicottero proveniente da Catania, a testimonianza della complessità dell’intervento.

Subito dopo il ritrovamento del corpo, è intervenuto il personale del 118, ma purtroppo per l’uomo non c’era più nulla da fare. Ora spetterà all’inchiesta della Procura stabilire cosa sia accaduto al 79enne dopo il suo allontanamento dalla clinica e quali siano le cause del decesso.

CONTINUA A LEGGERE LIVESICILIA SIRACUSA