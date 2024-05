Meloni alla convention di Vox, Nicita (Pd): “Un vero e proprio delirio”

L'attacco del senatore democratico

SIRACUSA – “Un vero e proprio delirio – politico e culturale – nelle dichiarazioni della Presidente Meloni alla convention di Vox”. Sono le parole di Antonio Nicita, senatore Pd e candidato alle europee nella circoscrizione Isole.

La convention e l’attacco di Nicita

“È anti-europeo e anti-democratico definire ‘relativismo etico’ il principio universale del rispetto della dignità della persona – dice il senatore del Pd – o usare a sproposito la parola ‘identità’ non per affermare il rispetto dell’identità di ciascuno, inclusa quella di genere, ma come fondamento del nazionalismo aggressivo che ritorna dopo un secolo”.

E ancora: “Meloni mostra il suo volto autentico di vestale del nazional-sovranismo di Trump, Orban e Le Pen. Sentimenti e prospettive incompatibili con lo spirito europeo”, ha dichiarato Antonio Nicita, senatore Pd e candidato alle europee nella circoscrizione Isole”.

