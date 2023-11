Cosa ha detto la presidente del Consiglio

ROMA- “Noi combattiamo l’evasione fiscale, quella vera, non quella presunta”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo in videocollegamento all’assemblea

nazionale della Cna.

“Senza l’artigianato e le piccole e medie imprese semplicemente non esisterebbe il Made in Italy – ha anche detto -, e l’Italia non potrebbe contare sul patrimonio di conoscenze, qualità e innovazione che ci permette di essere conosciuti sui mercati internazionali”.