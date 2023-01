Meloni: “Onore a Borsellino, grande servitore dello Stato”

La premier ricorda il giudice ucciso dalla mafia

“Il 19 gennaio 1940 nasceva Paolo Borsellino. Un grande servitore dello Stato che ha dedicato la sua vita alla lotta alla mafia. Onore a lui, agli eroi caduti per combattere la criminalità organizzata e a quanti lottano ogni giorno per la legalità e per una nazione libera e giusta”. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.