Messina, annullata la decisione del Riesame sui domiciliari per D’Alcontres

Cosa ha stabilito la Cassazione

MESSINA – La VI sezione penale della Cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento con cui i giudici del Riesame avevano confermato gli arresti domiciliari per il medico Francesco Stagno d’Alcontres, 70 anni, l’ex primario della chirurgia plastica del Policlinico di Messina ed ex parlamentare arrestato il 5 dicembre scorso con le accuse di concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità e truffa.

Messina, annullata la decisione del Riesame

I giudici hanno accolto il ricorso dei suoi legali, gli avvocati Salvatore Silvestro e Nico D’Ascola, e hanno deciso che sul tema cautelare si dovrà pronunciare un collegio diverso dal precedente.

Allo stato quindi la misura degli arresti domiciliari per il chirurgo permane, in attesa della nuova decisione. Intanto domani si apre davanti alla prima sezione penale del tribunale il procedimento con il giudizio immediato, come era stato richiesto nelle scorse settimane dalla Procura.