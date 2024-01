Messina, controlli a tappeto nei cantieri edili: i dati dell’ispettorato

In campo 9 compagnie dei carabinieri. Guarda il video

MESSINA – Sicurezza sul lavoro, sfruttamento, lavoro in nero, oltre 360mila euro di sanzioni nel Messinese durante il 2023: denunciate 24 persone. Ecco il report.

Controlli a tappeto, il report

Il protocollo tra l’Ispettorato del lavoro, i carabinieri e la prefettura ha dato i suoi frutti. Nove compagnie dei militari hanno ispezionato, nel 2023, 31 imprese verificando 80 lavoratori. In 15 ditte sono emerse irregolarità, che hanno riguardato “la mancata adozione – scrivono i carabinieri – di misure tecniche e organizzative volte a evitare pericoli di caduta da impalcature e ponteggi, i cosiddetti pericoli da “lavoro in quota”, come, ad esempio, la mancata installazione di protezioni verso il vuoto. Gli altri illeciti rilevati sono stati quelli connessi con ulteriori rischi dei lavoratori, come la mancata fornitura di dispositivi di protezione individuale e la messa in sicurezza dei cantieri, nonché l’inosservanza degli obblighi relativi alla formazione dei dipendenti”.

Le sanzioni

I carabinieri hanno irrogato 360mila euro di sanzioni, ma i lavoratori in nero erano soltanto 3 sugli 80 controllati. Le verifiche continueranno anche nel 2024.