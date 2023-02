Messina Denaro, Cracolici: “I boss hanno perso ‘aureola di attrazione'”

Il presidente della commissione regionale Antimafia all'iniziativa "no mafia" con gli studenti dell'istituto di Bisacquino

BISACQUINO (PA) – Il presidente della commissione regionale antimafia Antonello Cracolici, è intervenuto questa mattina al Teatro Paolo Giaccone di Bisacquino per l’iniziativa “no mafia” con gli studenti dell’istituto comprensivo “Mons. Giovanni Bacile” in vista della 40esima edizione della marcia antimafia Bagheria’-Casteldaccia, in programma il prossimo 24 febbraio.

Cracolici: “La mafia stragista ha perso”

“L’arresto di Matteo Messina Denaro – ha detto Cracolici – dimostra che la mafia stragista ha perso e questo ha determinato un mutamento reputazionale: non è vero che la mafia è invincibile. Oggi i mafiosi vengono arrestati, condannati, alcune volte finiscono al 41bis e sanno che i loro patrimoni vengono confiscati. Questo ha fatto venir meno l’aureola di attrazione dei boss”.

“Importante partecipare alla marcia antimafia”

“C’è però un livello che ancora non è stato colpito al cuore – ha aggiunto Cracolici – ed è quello delle connivenze, quello che il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia ha definito ‘borghesia mafiosa’. Se vogliamo debellare il potere di cosa nostra e ridurlo a fenomeno delinquenziale dobbiamo colpire quel livello. Per questo ‘adesso tocca a noi’ ed è importante partecipare alla marcia antimafia del 24 febbraio, perché ora dobbiamo muovere la società e le istituzioni perché nel contrasto non ci si fermi a Matteo Messina Denaro”.

Chi era presente all’iniziativa

All’iniziativa erano presenti anche i sindaci dei comuni di Bisacquino e Campofiorito, rispettivamente Tommaso Di Giorgio e Giuseppe Oddo, il presidente del Centro studi Pio La Torre Vito Lo Monaco, la dirigente scolastica Marinella Carmela La Rosa e la professoressa Angela Pizzitola.