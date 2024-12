Messina, hashish nascosta tra la frutta: arrestati due ambulanti

Palermitani in trasferta

REITANO (MESSINA) – I carabinieri della Compagnia di Mistretta hanno arrestato in flagranza due venditori ambulanti palermitani, padre e figlio, di 53anni e 31anni. Mentre circolavano a bordo della loro station wagon nel Comune di Reitano, apparentemente alla ricerca del punto più adatto in cui fermarsi per vendere la frutta, sono stati fermati.

Notando che i due erano sorpresi e agitati, i militari hanno deciso di approfondire le verifiche ed effettuare una perquisizione. Proprio all’interno della vettura, ben occultata tra la merce trasportata, ossia carciofi, patate e broccoli, i militari dell’Arma hanno trovato un panetto di hashish, confezionato sottovuoto, del peso complessivo di oltre 100 grammi.

