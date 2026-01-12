Messina, insediato il nuovo questore Salvatore La Rosa

"Per me un grande privilegio lavorare nella mia città di origine"

MESSINA – “Faccio un appello ai cittadini a non voltarsi dall’altra parte e denunciare tutti i soprusi di ogni giorno. Noi ci siamo, insieme a tutte le altre forze dell’Ordine, la magistratura e il prefetto, siamo tutti presenti in maniera impegnata, ma è fondamentale la collaborazione della collettività. Non ci sono più alibi, non si può delegare tutto all’autorità senza partecipazione e solidarietà da parte di tutti”. Lo ha detto il neo questore di Messina Salvatore La Rosa oggi presentandosi alla stampa.

“Sono originario di Messina – ha proseguito – e per me è un grande privilegio fare il questore nella mia città. Dal punto di vista lavorativo sono stato in precedenza tre anni qui e poi nel resto del Sud Italia. Sono molto orgoglioso di mettere a servizio della comunità la mia esperienza. Voglio continuare a portare avanti quanto fatto molto bene dal mio predecessore. La città è la provincia presentano una serie di problematiche sotto il profilo della criminalità. Cercheremo di investire in una maggiore presenza sul territorio”.