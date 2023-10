Messina, realizzato l’arancino più grande del mondo: è record FOTO

Pesa oltre 50 kg e ha un diametro di 55 centimetri

MESSINA – Ce l’hanno fatta! Stefano e Davide Ferro del Panificio Panyllo hanno conquistato il record dell’arancino più grande del mondo nel corso dell’evento “MEGARANCINO l’arancino più grande del mondo: c’è la storia dentro”, svoltosi ieri sera, sabato 30 settembre, a Messina, in una gremita Piazza Duomo, realizzato con il sostegno del Comune di Messina e il supporto di Confcommercio Messina e il Gruppo Terziario Donna Confcommercio Messina. .

Il titolo è stato assegnato da Lorenzo Veltri, giudice del Guinness World Records, noto per la sua partecipazione alla trasmissione di Canale 5 Lo Show dei Record, condotto da Gerry Scotti.

Il Megarancino ha raggiunto il peso di kg 56,200 per 60 cm di altezza e 55 cm di diametro, superando ampiamente il precedente record di 32,7 kg ottenuto nel 2019 a Catania.

La scenografica cottura nella grande pentola, la pesata e la verifica degli ingredienti dopo aver aperto l’arancino, sono stati i momenti clou, sotto l’occhio vigile del rigoroso giudice Lorenzo Veltri, coadiuvato dall’ispettore metrico Salvatore Ciulla e dalla biologa Rosalba Comerci.

“Siamo felici per noi, per Messina e per tutta la categoria del settore della rosticceria della città”. Questo il primo commento a caldo di Stefano e Davide Ferro. “È una grande emozione aver ottenuto il prestigioso titolo internazionale – hanno detto -, dopo un lavoro intenso durato settimane e un grande sforzo organizzativo. Ringraziamo coloro che ci hanno supportato, in primis la nostra famiglia, il Comune di Messina, i Comuni della provincia che hanno partecipato, Sabrina Assenzio che ha creato il progetto, il vicepresidente di Confcommercio Maurizio La Malfa, l’ingegnere Francesco Mento che ha curato l’organizzazione tecnica e tutte le persone che hanno lavorato per il successo dell’intera manifestazione”.

Presenti il sindaco di Messina, Federico Basile, e l’assessore agli Spettacoli e ai Grandi Eventi, Massimo Finocchiaro.