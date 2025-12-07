 Maltempo nel messinese: la situazione
Forti piogge nel Messinese, fango e detriti per strada: la situazione

Esonda il torrente Carrubba
MALTEMPO
di
MESSINA – Un violento temporale si è abbattuto oggi sul litorale Tirrenico del Messinese. A Sant’Agata di Militello le forti piogge hanno provocato allagamenti con un fiume di fango e detriti che ha invaso le strade del centro e delle aree limitrofe.

Il torrente Carrubba è esondato, causando allagamenti di scantinati e piani bassi. Sul posto sono intervenuti la Protezione civile, i vigili del fuoco e la polizia locale. Sempre a causa del maltempo, una frana ha invaso la strada statale 113, tra Acquedolci e Sant’Agata Militello. La situazione difficile anche a Militello Rosmarino.

