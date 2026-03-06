 Messina, tensione interna nel Pd sul nome del candidato a sindaco
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Messina, tensione interna nel Pd sul nome del candidato a sindaco

Il segretario dem Anthony Barbagallo ha proposto il nome di Antonella Russo
ELEZIONI AMMINISTRATIVE
di
1 min di lettura

MESSINA – Non è andato giù a un pezzo del Pd la mossa del segretario regionale Anthony Barbagallo. Il segretario ieri sera ha proposto in modo formale agli alleati dell’area progressista il nome di Antonella Russo come candidata sindaco a Messina. Nonostante un altro esponente dem, Alessandro Russo, avesse dato la propria disponibilità a candidarsi.

Avendo appreso che a breve si riunirà la direzione del Pd per votare la relazione del segretario provinciale che indica solo un nominativo, quello di Antonella Russo, il consigliere Alessandro Russo ha scritto alla presidente della direzione provinciale Valentina Martino.

La lettera di Alessandro Russo

“La mia disponibilità alla candidatura a sindaco di Messina permane ancora, non essendone venute meno le ragioni politiche originarie – scrive -. Pertanto, ti chiedo di poter tenere conto di questa mia disponibilità. E conseguentemente di poter sottoporre alla votazione della direzione provinciale anche la mia candidatura. Anche e soprattutto a tutela della credibilità complessiva, della trasparenza e della linearità politica di un passaggio così delicato non solo per il partito ma soprattutto per il nostro elettorato”.

SEGUI LE NOTIZIE DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI