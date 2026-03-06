Il segretario dem Anthony Barbagallo ha proposto il nome di Antonella Russo

MESSINA – Non è andato giù a un pezzo del Pd la mossa del segretario regionale Anthony Barbagallo. Il segretario ieri sera ha proposto in modo formale agli alleati dell’area progressista il nome di Antonella Russo come candidata sindaco a Messina. Nonostante un altro esponente dem, Alessandro Russo, avesse dato la propria disponibilità a candidarsi.

Avendo appreso che a breve si riunirà la direzione del Pd per votare la relazione del segretario provinciale che indica solo un nominativo, quello di Antonella Russo, il consigliere Alessandro Russo ha scritto alla presidente della direzione provinciale Valentina Martino.

La lettera di Alessandro Russo

“La mia disponibilità alla candidatura a sindaco di Messina permane ancora, non essendone venute meno le ragioni politiche originarie – scrive -. Pertanto, ti chiedo di poter tenere conto di questa mia disponibilità. E conseguentemente di poter sottoporre alla votazione della direzione provinciale anche la mia candidatura. Anche e soprattutto a tutela della credibilità complessiva, della trasparenza e della linearità politica di un passaggio così delicato non solo per il partito ma soprattutto per il nostro elettorato”.

