Messina (Ugl): “Formazione professionale bloccata dalle inefficienze”

Il sindacato esprime forte preoccupazione per il comparto

PALERMO – “La formazione professionale in Sicilia è impantanata nelle inefficienze della Regione”. Lo denuncia Giuseppe Messina, responsabile Formazione professionale di Ugl Scuola Sicilia, esprimendo forte preoccupazione per lo stato del comparto.

Secondo Messina, gli enti formativi sono allo stremo a causa dei ritardi nei pagamenti e nella distribuzione delle risorse, con ripercussioni gravi sui lavoratori. “Nonostante la disponibilità di fondi comunitari e nazionali, i ritardi rischiano di provocare licenziamenti collettivi”, aggiunge il sindacalista.

Messina segnala inoltre che non sono state ancora erogate le anticipazioni relative agli Avvisi 26/25, 16/24 e Pnrr 23/26, per un valore complessivo di oltre 160 milioni di euro.

Criticata anche la scelta dell’assessore Turano di non finanziare i quarti anni dei percorsi di istruzione e formazione professionale, IeFP, per il 2025/2026, rendendo la Sicilia l’unica regione a non garantire la filiera formativa completa 4+1+2, IeFP, Ifts, Istruzione e formazione tecnica superiore, e Its, cioè istituti tecnici superiori, penalizzando così le opportunità dei giovani.

Il sindacalista evidenzia inoltre “scelte discutibili” nella composizione delle classi, con l’obbligo di almeno 22 allievi rispetto ai 15 previsti nel resto d’Italia, e la limitata copertura dell’Avviso 7. Critico anche il protocollo d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale per affidare i controlli a dirigenti scolastici in pensione.

“L’assessore Turano – conclude Messina – sembra rinunciare alle prerogative statutarie della Sicilia nel settore della formazione. Così non si contrasta la dispersione scolastica né si sostiene realmente il futuro dei giovani e del mercato del lavoro”.