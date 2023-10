Messina, vigili del fuoco salvano un cane incastrato tra le rocce

L'animale è stato liberato intorno alle 13.20

1' DI LETTURA

MESSINA – Un cane incastrato in un muretto a secco, nel letto del fiume di Mazzarrà, nel Messinese. Lo hanno salvato questa mattina, intorno alle 7.50, i vigili del fuoco del comando provinciale di Messina. L’animale si trovava nelle immediate vicinanze del ponte di Mazzarrà Sant’Andrea, in contrada Salicà.

Secondo quanto riferito dai pompieri, a salvare il cane è intervenuta la squadra del distaccamento di Milazzo. Ma, vista la tipologia dell’intervento, è stato richiesto il supporto del personale specializzato dell’Usar, l’unità di ricerca e soccorso del comando provinciale.

È inoltre intervenuta una ditta privata che, con un escavatore, ha spostato i massi del muretto a secco, permettendo l’intervento del personale di soccorso e facendo sì che, alle 13.20, il cane potesse essere restituito al suo legittimo proprietario.