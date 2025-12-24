Meteo, a Natale neve in montagna: vento e piogge in pianura

Le previsioni per i prossimi giorni

ROMA – Sarà un Bianco Natale in montagna con abbondanti nevicate sopra i 600-700 metri al Nord e sull’Appennino Tosco-Emiliano, oltre i 1000-1200 metri sul resto della dorsale. Sul resto dell’Italia sono previsti vento e piogge battenti. Ma per l’ultimo weekend dell’anno torna il sole. E’ quanto conferma Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it.

“Fino a domani mattina – afferma – le regioni raggiunte dalle maggiori precipitazioni saranno quelle di Nord-Ovest e quelle della fascia tirrenica. Nel corso del pomeriggio avremo ancora ombrelli aperti al Centro-Nord e neve sulle Alpi di Nord-Ovest e sull’Appennino settentrionale, con solo qualche fenomeno isolato all’estremo Sud”. Il vento sarà a tratti forte con un situazione anomala anche in Val Padana e spazzerà via lo smog. Per Santo Stefano il meteo sarà ancora instabile ma in miglioramento e l’ultimo weekend dell’anno sarà soleggiato.

Nel dettaglio: – Mercoledì 24. Al Nord: piogge diffuse, neve su Alpi e Appennino oltre i 5-800 m. Al Centro: instabile ovunque, meglio in Abruzzo e Molise. Al Sud: piogge in Campania, più sole altrove. – Giovedì 25. Al Nord: piogge diffuse al Nord-Ovest, neve in montagna a bassa quota. Al Centro: instabile su Toscana, Lazio e Marche; neve in Appennino. Al Sud: qualche pioggia specie sulle ioniche. – Venerdì 26. Al Nord: miglioramento. Al Centro: instabile con qualche piovasco sulle Adriatiche. Al Sud: qualche pioggia specie in Sardegna e sulla fascia ionica. Tendenza: torna l’alta pressione con prevalenza di sole, ma farà via via più freddo.