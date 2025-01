Meteo, allerta arancione in Sicilia per oggi: gialla domani, le previsioni

Il bollettino della protezione civile. Le province interessate

PALERMO – Meteo, doppia allerta in Sicilia, arancione in alcune zone per oggi e gialla per domani. I particolari del bollettino di protezione civile.

La protezione civile ha diramato un bollettino con un’allerta arancione nel Ragusano e nel Siracusano fino alle 24 di oggi.

“Da sparse a diffuse – si legge nel documento che si riferisce alle piogge – anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori meridionali, con quantitativi cumulati generalmente moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori settentrionali e centrali ionici, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati deboli”.

Allerta gialla per domani

Dalla mezzanotte di oggi scatterà l’allerta gialla in tutta l’isola. Ecco le previsioni sulle piogge: “Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori settentrionali ed orientali, con quantitativi cumulati generalmente da deboli a puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati”.

