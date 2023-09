Meteo, arriva l’autunno: tempo instabile e piogge

Scendono le temperature

ROMA – Meteo: piogge in arrivo. Arriva il ciclone equinoziale. Frequenti piogge e temporali con temperature massime tra i 20 e i 25°C. La giornata risulterà molto instabile su Lombardia e Nordest con precipitazioni a tratti intense sul Veneto e poi in Emilia Romagna. Peggiora diffusamente dal Centro verso il Sud con locali nubifragi e alluvioni lampo. Il tempo sarà più soleggiato sulle Isole Maggiori, su molte zone del Piemonte e della Toscana. Temperature in diminuzione.

Le temperature

Il Sud resta ancora al caldo con picchi di 34-36 gradi tra Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia. Nel corso della giornata i temporali più intensi sono attesi su Liguria, Toscana, settori a nord del fiume Po, ma dal pomeriggio sera l’instabilità guadagnerà sul resto dell’Italia. Da domani oltre al maltempo diffuso si registrerà un tracollo delle temperature specie al Sud anche di 10-12 gradi. Piogge intense sono attese sul Nord-Est, al Centro e sul Basso Tirreno con qualche schiarita in più al Nord-Ovest e in Alta Toscana. I venti si disporranno a rotazione ciclonica con raffiche specie su Sardegna e Tirreno meridionale. La prima domenica d’autunno sarà ancora perturbata specie al Sud e sul versante adriatico, ma troveremo molto vento anche sulle regioni centrali tirreniche: la massima più alta su tutta l’Italia sarà di soli 28 gradi in Sicilia.