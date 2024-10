Meteo, ecco cosa ci riserva la settimana appena iniziata

Le previsioni del tempo

ROMA – Avvio di settimana con l’alta pressione. Poi però cambia di nuovo tutto a causa dell’arrivo di una perturbazione atlantica che porterà maltempo su tante regioni. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, fa sapere che dalla giornata odierna e fino a martedì 15 ottobre avremo condizioni di tempo stabile e piuttosto mite, con valori oltre i 24-25°C specie al Centro Sud e sulle due Isole Maggiori, grazie alla presenza di un campo di alta pressione di origine africana.

Da segnalare soltanto un cielo più coperto al Nord tra oggi e domani, anche con possibili piogge modeste soprattutto sulle regioni più occidentali. Da mercoledì 16 si prevede l’arrivo di una vasta depressione in discesa dal Nord Atlantico, sospinta da correnti d’aria fredde ed instabili di origine polare, in grado di pilotare delle perturbazioni dapprima verso l’Europa occidentale e poi anche verso l’Italia. Si attende i il ritorno delle precipitazioni a partire dalle regioni del Centro-Nord. E tra le giornate di giovedì e venerdì e probabilmente anche nel weekend, piogge, temporali e nubifragi potrebbero interessare in misura maggiore le aree tirreniche centro-meridionali e la Sicilia.

Nel dettaglio: Lunedì 14. Al Nord: piovaschi a ovest. Al Centro: poco nuvoloso. Al Sud: bel tempo, soleggiato e caldo per il periodo. Martedì 15. Al Nord: cielo coperto, locali nebbie mattutine. Al Centro: nubi sparse. Al Sud: bel tempo prevalente, caldo estivo. Mercoledì 16. Al Nord: pressione in calo, piogge al Nordovest. Al Centro: molte nubi e piogge più probabili sulla Toscana. Al Sud. bel tempo prevalente.