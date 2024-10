Meteo, il maltempo concede una tregua: ma durerà poco

Le previsioni per i prossimi giorni

ROMA – Oggi è finalmente tregua maltempo, e il sole tornerà timidamente a splendere tra le nubi, ma durerà poco. Già da domani, infatti, è attesa una violenta perturbazione sul centronord associata ad un ex-uragano attualmente in transito tra la Francia e la Germania. E’ quanto afferma Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it.

“Da domani – afferma – sono previste al mattino piogge intense su Liguria e Lombardia”. Dal pomeriggio il maltempo si spingerà verso il Triveneto e su tutto il versante tirrenico, dalla Toscana alla Campania.

“Protagonista della giornata, insieme alla pioggia – sottolinea Tedici – sarà il vento. Sul settore occidentale soffierà burrasca di Libeccio, sul versante adriatico avremo una forte Sciroccata con mari molto mossi o agitati quasi ovunque. I forti venti meridionali causeranno anche un repentino aumento delle massime all’estremo Sud: in Sicilia arriveremo a 34°C, in Puglia supereremo i 30°C, saranno anomali anche i 28°C delle Marche e dell’Abruzzo”.

A sorpresa nel weekend tornerà, invece, l’anticiclone Africano: venerdì avremo ancora un cielo nuvoloso al nordest, in Toscana e su parte del sud, ma da sabato il tempo migliorerà decisamente ed avremo un bel sole quasi ovunque. Le temperature torneranno a salire anche al centronord.

Nel dettaglio: – Mercoledì 9. Al nord: nubi irregolari, piogge su Liguria di Levante ed Alpi. Al centro: tra sole e nubi sparse. Al sud: cielo parzialmente nuvoloso. – Giovedì 10. Al nord: spire dell’uragano con maltempo. Al centro: ventoso, piogge diffuse in Toscana, caldo per il periodo altrove. Al sud: molto caldo per il periodo (fino a 34°C) e ventoso. – Venerdì 11. Al nord: nuvoloso al nordest. Al centro: nuvoloso sul versante tirrenico. Al sud: nubi residue con locali piovaschi sulle tirreniche. – Tendenza: tempo via via più stabile con prevalenza di sole.