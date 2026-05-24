Le previsioni

ROMA – Picco di caldo al Centro-Nord tra oggi e martedì. Un vasto anticiclone di origine subtropicale si è ormai insediato stabilmente sul bacino del Mediterraneo, bloccando ogni perturbazione e catapultando l’Italia in un clima prettamente estivo, con temperature che si trovano già diffusamente al di sopra delle medie del periodo e che dovrebbero perdurare fino a fine mese. Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, conferma che il clou di questa fiammata africana si esprimerà tra domenica 24 e martedì 26 maggio.

In questo lasso di tempo, i termometri subiranno un’ulteriore impennata, specialmente al Centro-Nord. Le temperature massime supereranno la soglia dei 30°C e nei settori più centrali della Pianura Padana si potrebbero raggiungere i 35° gradi. Lo spazio per l’instabilità sarà ridotto ai minimi termini.

Nella giornata di domenica si registrerà soltanto qualche isolato acquazzone pomeridiano confinato ai rilievi più meridionali, in particolare sulle zone interne della Sicilia centro-orientale e sulla Sila. Si registrerà anche il fenomeno delle ‘notti tropicali’. Tra lunedì 25 e martedì 26 maggio, le temperature minime lungo le coste della Liguria potrebbero non scendere mai al di sotto dei 20°C. Si tratta di un fenomeno tipico di luglio o agosto: registrare notti così calde e afose a maggio rappresenta un dato rilevante, afferma il meteorologo.

Per i prossimi giorni, tranne qualche leggero cedimento dell’alta pressione al Nord, il contesto dovrebbe rimanere improntato a una solida stabilità atmosferica con l’anticiclone che manterrà temperature oltre la norma anche sul finire del mese.

NEL DETTAGLIO Domenica 24. Al Nord: sole e caldo estivo. Al Centro: sole e caldo estivo. Al Sud: soleggiato, alcuni temporali su Calabria e Sicilia, più probabili sull’isola. Lunedì 25. Al Nord: sole e caldo estivo. Al Centro: sole e caldo. Al Sud: soleggiato, alcuni temporali su Calabria e Sicilia. Martedì 26. Al Nord: sole e caldo con picchi fino a 35°C. Al Centro: sereno e caldo. Al Sud: soleggiato. Tendenza: leggero cedimento dell’alta pressione dal 28, qualche rovescio al nord-est e sui rilievi, nel complesso ancora caldo.