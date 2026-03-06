Le previsioni

ROMA – Graduale peggioramento del tempo nel weekend anche in Sicilia, dove sono attese piogge accompagnate da sabbia proveniente dal deserto. I fenomeni, secondo le previsioni de iLMeteo.it, interesseranno inizialmente la Sardegna per poi estendersi proprio verso l’Isola e il Sud peninsulare nella giornata di domenica.

A spiegarlo è il meteorologo responsabile media de iLMeteo.it Lorenzo Tedici, secondo cui il cedimento dell’alta pressione sotto l’influsso di una perturbazione iberico-algerina porterà un progressivo peggioramento. Nonostante l’instabilità, le temperature resteranno sopra la media del periodo per almeno un’altra settimana, mantenendo un clima complessivamente mite.

Il vortice porterà aria calda dal cuore del Sahara sollevando anche tonnellate di polvere e sabbia che, risalendo l’Europa, potranno arrivare fino alla Scandinavia.

Nel dettaglio, venerdì 6 marzo al Nord si alterneranno nebbie e schiarite con clima piacevole. Al Centro il cielo sarà parzialmente soleggiato e mite. Al Sud è previsto maltempo a tratti intenso su Sardegna e Sicilia, mentre altrove il cielo sarà sereno o velato.

Sabato 7 marzo al Nord il tempo sarà in prevalenza soleggiato. Al Centro sono attesi piovaschi tra Toscana e Lazio, mentre al Sud prevarranno molte nuvole con piogge irregolari.

Domenica 8 marzo al Nord il cielo sarà velato. Al Centro condizioni di instabilità su Maremma, bassa Umbria, Lazio e zone interne. Al Sud sono previste piogge sparse su Campania, Basilicata e Puglia.

La tendenza per l’inizio della prossima settimana indica condizioni più piovose soprattutto sulle regioni del Centro-Sud.