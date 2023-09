Meteo, dalla pioggia al gran caldo: week-end dai due volti

In arrivo il maltempo su gran parte dell'Italia

1' DI LETTURA

ROMA – Prima la pioggia, poi il gran caldo. Sarà un week-end dai due volti in Italia, con un sabato caratterizzato dal maltempo e temperature più fresche e una domenica da piena estate.

Prima il maltempo, poi il gran caldo

Il maltempo quasi autunnale giungerà dalla tarda serata di oggi, 15 settembre, e fino a domani. Interessati il Nord e parte del Centro, con piogge attese anche su Toscana, Umbria e localmente su Alto Lazio e Marche. Sabato 16 il termometro registrerà massime di 20-22 gradi in Pianura Padana, come a Torino e Milano, ma anche in riviera con Genova ferma a 23°C. Domenica, invece, è previsto gran caldo nella maggior parte dell’Italia.

In arrivo una perturbazione

Tra lunedì e martedì, una perturbazione atlantica, in scorrimento sul Nord Europa, provocherà qualche veloce scroscio tra nord e alta Toscana, con un po’ di vento e temperature nuovamente in leggera flessione su queste zone, ma il resto del Centro e il Sud saranno caratterizzati da un caldo fuori stagione.