Meteo, Protezione civile lancia l’allerta gialla sulla Sicilia occidentale

Previsti venti forti o di burrasca dai quadranti occidentali

La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido dalle 16 di oggi e fino alle 24 di domani.

Per domani è prevista, nella parte settentrionale e occidentale della Sicilia, l’allerta gialla. In particolare, si legge nel bollettino, “dalla tarda mattinata di domani e per le successive 12-18 ore, si prevedono venti forti o di burrasca dai quadranti occidentali, con raffiche fino a tempesta, specie sui settori montuosi. Mareggiate lungo le coste esposte”.