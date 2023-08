Meteo in Sicilia, afa e temperature in aumento nel fine settimana

Cosa dicono i meteorologi

Le temperature tornano a salire in Sicilia. Farà caldo nel fine settimana. Sabato 19 agosto temperature percepite di 36 gradi a Palermo, 39 a Catania e 38 a Messina. La temperature massime reali più alte si toccheranno a Caltanissetta (36 gradi), Siracusa (38 gradi) e ad Agrigento (37 gradi). Solo Palermo, secondo la Protezione civile, è da bollino arancione per rischio incendi e ondate di calore. Il quadro non cambierà per domani, domenica 20 agosto.

Lunedì 21 agosto nuvole su Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa e Siracusa. Non sono esclusi i temporali. Nel resto dell’Isola cielo sereno. Il vero cambiamento climatico è atteso dal 25 agosto.