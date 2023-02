Meteo, Sicilia nell’occhio del ciclone: scuole chiuse, aggiornamenti

Confermata l'allerta rossa per i settori orientali dell'isola fino a domani

La Protezione civile ha confermato l’allerta rossa per la Sicilia orientale fino a domani mattina, venerdì 10 febbraio. Sono diverse le situazioni di disagio a causa del maltempo con il monitoraggio continuo dei torrenti che sono a rischio esondazione. Ci sono danni da vento forte, zone con interruzioni di energia elettrica e mareggiate forti, soprattutto sulla costa ionica. Sugli Iblei orientali (zona Siracusa) sono caduti 150/180 millimetri di acqua nelle ultime 24 ore (150/180 litri per metro quadrato). I Centri Operativi Comunali aperti sono 64, un numero ritenuto insufficiente rispetto alle indicazioni date dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile. Sono 62 i comuni che hanno chiuso le scuole. Questo dato sarà oggetto di analisi e approfondimenti. Le previsioni confermano che il minimo depressionario, che in questo momento è situato tra l’ isola di Malta e la Sicilia, si sposterà gradualmente, interessando la Sicilia Orientale già dalle prime ore del pomeriggio. Per tutta la giornata di oggi e per almeno mezza giornata di domani continuerà a piovere. Se non ci saranno eventi violenti (rovesci e temporali), è plausibile che gli effetti al suolo riguarderanno solo piene lungo i corsi d’acqua. LEGGI: Maltempo, in arrivo un ‘uragano mediterraneo’ su Sicilia e Calabria

Allerta rossa domani in Sicilia

Il minimo depressionario, posizionato sul Mediterraneo centrale, che sta interessando l’Italia meridionale con precipitazioni sparse e intensa ventilazione, tenderà a risalire di latitudine in direzione della Sicilia per arrivare nella notte a lambire le coste sud-orientali dell’isola, determinando una ulteriore intensificazione della fenomenologia, in particolar modo della ventilazione orientale sulle estreme regioni meridionali, specie sui settori ionici.

Previsioni meteo oggi e domani

L’avviso del Dipartimento della Protezione Civile prevede dalla tarda serata di oggi, giovedì 9 febbraio, il persistere di venti da forti a burrasca dai quadranti orientali su Calabria e Sicilia, con possibili raffiche di burrasca forte su Calabria meridionale e Sicilia sud-orientale, fino a tempesta su quest’ultima. Previste forti mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, venerdì 10 febbraio, allerta rossa sul settore meridionale della Sicilia. Valutata inoltre allerta arancione nell’area centrale della Sicilia e allerta gialla sul settore meridionale della Calabria e sul restante territorio della Sicilia.

A Siracusa black out idrici

A Siracusa ci sono i primi danni causati dal maltempo. Si è registrato un black out alla rete idrica che sta lasciando a secco la maggior parte della città siciliana. Oggi scuole ed asili sono chiusi per l’ordinanza del sindaco della città siciliana. Inoltre, su decisione del comando della Polizia municipale e del settore Trasporti e diritto alla mobilità, a causa dell’accumularsi della pioggia, è stato chiusa al traffico via Franca Maria Gianni, in zona Santa Panagia. Provvedimento di chiusura, ma temporaneo, è stato adottato anche per la Porta Marina dove, su segnalazione della Municipale, si stanno recando i tecnici della Soprintendenza ai beni culturali e della Protezione civile comunale per verificare il distacco di alcuni frammenti dall’antico manufatto. Chi percorre viale Santa Panagia, prima di immettersi su via Gianni, dovrà svoltare a sinistra per via Lentini mentre i mezzi in entrata da Targia saranno indirizzati lungo viale Scala Greca. Per entrare in Ortigia, vista la chiusura della Porta Marina, i mezzi dovranno percorre un tratto di via Savoia e poi imboccare in senso inverso via santa Maria dei Miracoli.

Problemi nel messinese

Gli effetti dell’annunciata ondata di maltempo si sono fatti sentire già dalle prime ore del giorno nella periferia di Messina. Presa di mira, come previsto, la zona sud di Messina. Particolarmente colpita la parte centrale del lungomare, dove da anni insiste un rilevante fenomeno di erosione costiera. Le onde hanno superato il muro di protezione e invaso la carreggiata, lasciando sull’asfalto sabbia e detriti e intralciando la circolazione veicolare. A Santa Margherita il mare si è spinto fino in strada ed è stato necessario chiudere la strada statale 114, intorno al km 11.600, all’altezza del semaforo per Pezzolo.



L’effetto della mareggiata, con onde alte fino a tre metri, si è fatto sentire anche all’interno di alcuni condomini che principalmente vengono abitati nei mesi estivi. L’acqua ha invaso i cortili e causato danni ancora una volta. Criticità sono segnalate anche a Galati, Giampilieri Marina e Briga dove il mare ha anche allagato scantinati e piani terra.

A Ragusa vento forte e pioggia battente

Sono una decina gli interventi già effettuati dai Vigili del fuoco nel Ragusano a causa del maltempo che imperversa da ieri con vento forte e pioggia battente. Una piccola frana, nella circonvallazione di Ragusa Ibla, su via Ottaviano, ha costretto la Protezione civile a chiudere mezza carreggiata. Altri interventi sono stati eseguiti per fili della pubblica illuminazione in fiamme, per alcuni alberi sradicati dal vento e per la rimozione di lamiere che hanno invaso le strade. A causa del peggioramento delle condizioni meteo nelle prossime ore, i Vigili del fuoco hanno attivato anche la squadra fluviale.

Maltempo nel Catanese

Anche a Catania domani, venerdì 10 febbraio, scuole chiuse di ogni ordine e grado, con l’interdizione all’accesso nei cimiteri comunali, nel giardino Bellini e in tutti i parchi Comunali. Interventi per alberi pericolanti, allagamenti e dissesti statici sono stati eseguiti dai vigili del fuoco di Catania e provincia, che hanno messo in salvo anche due persone, nel fare fronte all’emergenza maltempo. Le operazioni hanno interessato Catania, Caltagirone, Biancavilla, Misterbianco, Riposto, Acireale, Castiglione di Sicilia e Trecastagni. I vigili del fuoco sono anche intervenuti per un incidente stradale sull’autostrada Catania- Messina tra Acireale e Catania in direzione del capoluogo, con un’auto finita fuoristrada dopo un tamponamento.

Scuole chiuse ad Agrigento

Domani scuole chiuse e mercato settimanale sospeso ad Agrigento. Visto il perdurare del livello allerta “arancione”, e il conseguente avviso diramato dal dipartimento di Protezione Civile regionale, il sindaco di Agrigento ha firmato una nuova ordinanza valevole fino alle 24 di domani, venerdì 10 febbraio.

Neve sull’Etna

La neve sta creando enormi disagi sulle aree interne del Catanese. Il vulcano è innevato anche a quote più basse. A Catania scuole e università sono chiuse. In provincia si registrano difficoltà nei collegamenti stradali per la pioggia e il vento. Le onde superano i 4 metri e raggiungono le case a Scaletta Zanclea. Problemi anche ad Acireale. Nevicate al di sopra dei 700-900 sulla Sicilia sud-orientale ed al di sopra dei 500-700 m sul resto della Sicilia e sulla Calabria meridionale, con apporti al suolo generalmente moderati, fino ad abbondanti alle quote più alte. Spazzaneve sono in azione sui Nebrodi, con spargisale anche su Monte Lauro, dove è stata registrata la presenza anche di ghiaccio, e sulla Statale 124.

Isole Eolie nella tempesta

Isole Eolie nella tempesta per via dei venti di scirocco e levante che, dalle prime ore di oggi, imperversano con punte di 60 km/h. Porti e strade litoranee sono invase dall’acqua salmastra, da pietre e detriti vari. Alcune di esse sono impraticabili e sono state chiuse al transito veicolare. A Lipari il porto di Sottomastero si è trasformato in una immensa piscina, mentre nella sottostante via Amendola per liberare le auto posteggiate, semi sommerse dal mare, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Dal tardo pomeriggio di ieri sono isolate le isole minori e la frazione di Ginostra. A queste oggi si sono aggiunte Lipari, Vulcano e Salina. Nell’arcipelago, su ordinanza sindacale, a seguito dell’allerta meteo rossa, diramata dalla Protezione civile, sono rimaste chiuse le scuole di ogni ordine e grado.