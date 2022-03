Meteo, il freddo della Russia non risparmia il Sud: le previsioni in Sicilia

Neve a bassa quota. Ecco come andrà il weekend

Torna il freddo per almeno una settimana in tutta Italia e anche in Sicilia le temperature subiranno un ulteriore calo. Un vero e proprio colpo di coda dell’inverno che porterà giù il termometro, con un picco a metà settimana. L’irrigidimento della temperatura si deve al fatto che l’alta pressione delle Azzorre si sta spingendo verso la Scandinavia, unendosi all’anticiclone russo-siberiano. Nel Sud e nelle Isole sono previste anche piogge sparse e quello di questa settimana sarà un weekend particolarmente freddo, con neve a bassa quota anche sull’Isola.

Le previsioni nel resto del Sud

Rovesci sparsi su tutte le regioni, anche a carattere temporalesco sulla Puglia, con quota neve intorno 500 metri su Molise e nord Puglia e da 800 metri su Campania, Basilicata e nord Calabria. Venti deboli variabili su Sicilia e Calabria tendenti a moderati settentrionali per fine giornata; da deboli a moderati settentrionali sulle restanti regioni meridionali. Mari mossi, da mosso a molto mosso l’Adriatico. CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA