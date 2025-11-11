Meteo, venti in arrivo al Sud: le previsioni aggiornate

Cosa dicono gli esperti

ROMA – iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani. Regime di alta pressione sul nostro Paese. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di atmosfera stabile. Il cielo si potrà vedere in gran parte sereno e solo raramente poco nuvoloso al Centro-Sud e sui settori alpini. Su Pianura Padana e Liguria ci saranno molte più nubi, localmente anche compatte (pioviggine in Liguria). Venti settentrionali, mari generalmente poco mossi.

Meteo, venti in arrivo al Sud

Un campo di alta pressione si espande con sempre maggiore convinzione su gran parte del Paese, ma nonostante ciò il cielo si potrà vedere nuvoloso o temporaneamente pure coperto. Non si potranno escludere isolati episodi di pioviggine su Liguria, alta Toscana e basso Tirreno. I venti soffieranno dai quadranti settentrionali al Centro-Sud. Mari generalmente poco mossi.