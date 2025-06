Sotto inchiesta quattro ragazzi

GALLIPOLI (LECCE) – Stuprata da tre ragazzi conosciuti in un bar di Gallipoli dopo aver bevuto in compagnia di altre tre amiche. È quanto racconta una turista di Rimini, che avrebbe subito la violenza nella notte tra mercoledì 11 e giovedì 12 giugno nella città salentina.

I carabinieri, dopo la denuncia della ragazza, hanno identificato tre ragazzi, tra i 22 e i 23 anni, residenti a Taurisano, Melissano e Taviano, che sono stati identificati e denunciati.

L’accusa nei confronti dei tre è quella di stupro di gruppo. L’episodio sarebbe avvenuto nella marina di Mancaversa, lì la ragazza e le amiche avevano preso una casa in affitto per trascorrere una vacanza.

Le quattro ragazze, tra i 23 e i 25 anni, avrebbero conosciuto i quattro ragazzi salentini in un bar di Gallipoli spostandosi nella vicina marina. Tutti insieme avrebbero bevuto qualche drink. Poi le turiste avrebbero invitato a casa i ragazzi.

Una volta nell’appartamento, una delle quattro avrebbe deciso di uscire per appartarsi con uno dei ragazzi, ma subito dopo sarebbe stata sorpresa da altri due giovani del gruppo e abusata. Individuato e denunciato anche un quarto ragazzo, sempre di Taurisano, che in un primo momento si ipotizzava non avesse partecipato alle violenze.

La giovane sarebbe riuscita a liberarsi e a rientrare a casa. Dopo essersi confidata con le amiche, ha deciso di andare in l’ospedale. I medici, dopo averla sottoposta ad una visita ginecologica, avrebbero confermato gli abusi.

La ragazza poco dopo si è presentata in caserma per presentare la denuncia. Sotto sequestro sono finiti i telefonini dei ragazzi e della turista. E dai messaggi intercorsi, sarebbero emersi elementi che lascerebbero ipotizzare un caso di stupro.

