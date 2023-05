Miccichè e l’invito ritirato “per evitare un’impasse politica”

Ecco che cosa è successo.

1' DI LETTURA

PALERMO – “Io non volevo solo partecipare alle feste, volevo avere il potere di farle fallire”. Suo malgrado l’ex presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, si ritrova a vestire involontariamente i panni di Jep Gambardella. Galeotto fu l’invito all’inaugurazione di Villa del Gattopardo ricevuto, e poi repentinamente ritirato, da parte di Tommaso Dragotto, presidente di Sicily by car.

“Caro Gianfranco in riferimento all’invito del 26 maggio per l’inaugurazione di Villa del Gattopardo senza dovuta risposta, sono spiacente di comunicarti che, in considerazione della presenza del presidente della Regione Renato Schifani, la tua eventuale partecipazione causerebbe una impasse politica di natura insanabile per cui sono costretto a rettificare il mio invito, auspicando di averti mio ospite al più presto”, si legge nella missiva vergata dal “costernato” Dragotto.

Un termometro dei rapporti “gelidi” tra il presidente Renato Schifani e Gianfranco Miccichè (la cui presenza avrebbe potuto addirittura creare una frattura politica irreversibile). Che dire? Le conseguenze della rottura tra i coniugi del celebre film “La guerra dei Roses”, a occhio e croce, sembrano poca roba rispetto ai titoli di coda delle guerre intestine dentro Forza Italia.