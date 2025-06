Miceli: “Lagalla affronti i problemi delle aziende partecipate”

"Dovrebbe smetterla con questi inutili lamenti"

PALERMO – “Lagalla dovrebbe smetterla con questi inutili lamenti. Ogni volta che le cose non vanno il sindaco indica come alibi la responsabilità della precedente amministrazione, ma dimentica che governa da tre anni la città e il risanamento delle aziende partecipate non solo non si vede all’orizzonte, ma in qualche caso si registra un visibile e nefasto arretramento come dimostra l’attuale condizione della Rap”. Lo dice il consigliere comunale Franco Miceli, del gruppo Progetto Palermo – Miceli Sindaco.

“La situazione – prosegue – come nel caso della raccolta dei rifiuti, è di vero e proprio disastro: la differenziata arranca, i disservizi sono quotidiani e il Comune si limita ad affrontarla solo con azioni straordinarie ‘una tantum’ quando invece dovrebbero essere azioni quotidiane, espressione di una programmazione e pianificazione funzionali alle esigenze di una grande città come Palermo. La città è stanca di ascoltare bei discorsi, privi di strategie chiare”.

“Il difetto sta nel manico, quando le aziende pubbliche – conclude – diventano solo e soltanto occasione di poltrone e sottogoverno, ‘appaltando’ a questa o quella forza politica di maggioranza la loro gestione, e con un sindaco che non decide, è chiaro che si va a sbattere contro il muro delle inefficienze e delle incapacità e l’Agcom nella sua nota ha registrato questo fallimento“.