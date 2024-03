Le migliori 10 serie TV Disney+: Only Murders in the Building

Un cast stellare

Only Murders in the Building si conferma una serie di successo, brillantemente incentrata su un trio improbabile di appassionati di podcast true crime che si ritrovano coinvolti in misteriosi omicidi nel loro lussuoso condominio di New York, l’Arconia. Oltre ai protagonisti Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez, la serie si è arricchita di un cast secondario e di ospiti speciali notevoli, arricchendo la trama con nuove dinamiche e svolte.

Only Murders in the Building: trama e caratteristiche

Nella seconda stagione, Cara Delevingne entra nel cast nel ruolo di Alice Banks, un’artista che diventa brevemente l’interesse amoroso di Mabel, mentre Adina Verson interpreta Poppy White, l’assistente ambiziosa ma maltrattata di Cinda, che rivela la sua vera identità di Becky Butler. Michael Cyril Creighton, che interpreta Howard Morris, un amante dei gatti e residente dell’Arconia, diventa un personaggio ricorrente fin dalla prima stagione​​.

La terza stagione vede l’arrivo di Paul Rudd nei panni di Ben Glenroy, un attore di Hollywood che viene assassinato durante la prima di un’opera teatrale, e Meryl Streep nel ruolo di Loretta Durkin, un’attrice in difficoltà e interesse amoroso di Oliver, che appare anche in una reinterpretazione musicale dell’opera​​.

Tra le new entry della quarta stagione ci sono volti noti come Eva Longoria e Eugene Levy, aggiungendosi a un cast già stellare che continua ad espandersi. Kumail Nanjiani, Molly Shannon e Zach Galifianakis sono tra le altre aggiunte importanti per la quarta stagione, promettendo di portare nuovi sviluppi e forse nuovi misteri nel coinvolgente universo della serie​​​​.

La serie, premiata con nomination e riconoscimenti, continua a giocare con il genere del true crime in un modo unico, intrecciando umorismo, mistero e drama in un racconto avvincente che tiene gli spettatori incollati allo schermo. Con il suo mix di intrigo, comicità e performance eccezionali, “Only Murders in the Building” riesce a reinventarsi stagione dopo stagione, mantenendo alta l’attenzione e l’affetto del pubblico.



