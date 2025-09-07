Migranti, nuovi sbarchi a Lampedusa, Avola e Pozzallo

Avviate le procedure di prima accoglienza

PALERMO – Migranti, nuovi sbarchi in Sicilia, da Lampedusa alle spiagge di Avola, nel Siracusano. Uno sbarco anche a Pozzallo, dopo il soccorso di una Ong. I particolari.

Due gruppi di migranti bloccati a Lampedusa

Sessantanove afghani, bengalesi, egiziani, eritrei e pakistani sono stati rintracciati a Punta Sottile, a Lampedusa, dai carabinieri. L’imbarcazione di 12 metri che avrebbero utilizzato per la traversata, iniziata da Tripoli in Libia, non è stata almeno per il momento ritrovata.

I militari della guardia di finanza hanno invece bloccato, sempre sulla terraferma, a Cala Pisana, un gruppo di 33 bengalesi ed egiziani, fra cui 15 minorenni, che hanno riferito d’essere salpati da Homs, sempre in Libia. In questo caso è stata ritrovata e sequestrata la barca di 8 metri.

Sbarco sull’isolotto di Lampione

Ventidue tunisini, fra cui 14 minorenni, sono stati ritrovati, dai militari della motovedetta Cp322 della guardia costiera, sull’isolotto di Lampione. I migranti hanno riferito d’essere salpati da Sfax, pagando da 150 euro fino a 900 euro a testa, con un gommone di 7 metri che, poco dopo il loro sbarco a Lampione, è affondato.

Lampedusa, 716 ospiti nell’hotspot

Sei imbarcazioni, con un totale di 360 migranti, sono state soccorse dalle motovedette della guardia di finanza e della capitaneria. A comporre i gruppi, da un minimo di 23 a un massimo di 76 persone, originarie della Somalia, Pakistan, Egitto, Eritrea, Bangladesh, Iran, Iraq e Sudan. I migranti hanno raccontato, al momento dell’approdo nel molo Favarolo a Lampedusa, d’essere partiti da Zuara e Zauiya in Libia.

Salgono a 9, compresi i gruppi di migranti trovati sull’isolotto di Lampione e in vari punti della costa di Lampedusa, gli sbarchi delle ultime ore, con un totale di 484 persone. Tutti sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 716 ospiti.

Migranti sbarcati in spiaggia nel Siracusano

Un gruppo di 17 migranti, tutti uomini di prevalentemente originari del Bangladesh, è sbarcato stamane con una piccola imbarcazione nella spiaggia del Gelsomino, ad Avola, nel Siracusano. L’imbarcazione è approdata direttamente sull’arenile, attirando l’attenzione. Immediato l’arrivo delle forze dell’ordine. La polizia ha avviato le procedure di prima accoglienza dei migranti che saranno trasferiti nell’hotspot del porto di Augusta.

Nave ong soccorre 75 migranti

La nave Aurora di Sea Watch ha soccorso 75 persone da un’imbarcazione sovraffollata, dopo la segnalazione di Alarm Phone. “Le abbiamo condotte a Pozzallo, il porto sicuro assegnatoci dalle autorità italiane, dove poco fa sono sbarcate tutte in sicurezza”, dice la ong. (foto di repertorio)