Milano, donna si sveglia nuda su un tavolo di un locale: possibile violenza sessuale

Agli inquirenti ha riferito di non ricordare nulla

Una donna di 31 anni, questa mattina, sabato 18 novembre, si è svegliata nuda sul tavolo di un ristorante del centro di Milano. La donna è stata soccorsa dai carabinieri che stanno indagando per una presunta violenza sessuale. La 31enne, secondo quanto raccontato, si trovava in un locale di corso Sempione per una festa vip.

A chiamare i soccorsi è stata la stessa donna, che ha telefonato intorno alle 5. Gli investigatori sono entrati nel locale da una finestra. La 31enne ha ammesso di aver assunto sostanze stupefacenti durante la serata ed è stata portata in ospedale dove è stata sottoposta a tutti gli esami per accertare il possibile stupro.

Agli investigatori ha raccontato di aver ritrovato i propri vestiti e la borsa in bagno e di non ricordare nulla.

“Siamo stati svegliati dai carabinieri, siamo completamente sorpresi, dovete chiedere a loro” hanno riferito all’Ansa i titolari del ristorante. La festa, che è terminato verso l’una, si sarebbe svolta in un salone privato al seminterrato. “Noi abbiamo chiuso normalmente”, hanno poi detto i ristoratori.